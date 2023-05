Christian Wyrwa

Young-Mentor Uwe Mohr (Mitte) mit dem Team von fvw|TravelTalk Young: Nina Lassen, Robin Raksch, Lena-Marie Lübker und Charlotte Wolf.

Das Mentoring-Programm von fvw|TravelTalk Young geht in die zweite Runde. Diesmal haben sich die Initiatoren Uwe Mohr, Vice President Sales und das Gesicht von Aida Cruises, an Bord geholt. In den kommenden sechs Monaten hat er mit dem Branchennachwuchs einiges vor.

Vor rund einem Jahr ist fvw|TravelTalk mit dem Young-Programm an den Start gegangen. Die Initiatoren aus Redaktion und Event haben es sich zur Aufgabe