IU Internationale Hochschule

Regina Cordes, Professorin für Personal und Organisation an der IU Internationalen Hochschule.

Einer Umfrage der IU Internationalen Hochschule zufolge wünscht sich der Großteil der Befragten eine Fortführung des Homeoffice. Regina Cordes, Professorin an der IU Internationalen Hochschule, ist überzeugt: "An Homeoffice-Möglichkeiten führt in der Zukunft kein Weg vorbei."