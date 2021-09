Die DB-Social Media Kampagne mit der Influencerin "Uschi" gewann den Trendence Award in der Kategorie "Beste Employer Branding Kampagne für Schüler".

Wie findet man gute Fachkräfte? Die Deutsche Bahn hat dafür "ausgezeichnete" Ideen: Gleich in zwei HR-Kategorien gewann der Konzern die diesjährigen Trendence Awards.

So wurde die Bahn in der Kategorie "Beste Recruiting Kampagne" sowie in der Kategorie "Beste Employer Branding Kampagne für Schüler_Innen" ausgezeichnet. "Das Pandemie-Jahr und die damit verbundenen Begleiterscheinungen haben Unternehmen nicht davon abgehalten, die Branche mit bemerkenswerten Innovationen voranzubringen", sagt Robindro Ullah, Geschäftsführer von Trendence in Berlin. Insgesamt wurden die Awards in zehn Kategorien verliehen, mehr als 60 Arbeitgeber-Bewerbungen aus unterschiedlichen Branchen gingen ein, 26 Projekte kamen auf der Short List, elf Gewinner wurden bei der Preisverleihung geehrt.



Alle Preisträger der Trendence Awards 2021 auf einen Blick:

Als beste digitale Recruiting Kampagne/Event gewann der "DB_Weltfrauenmonat 2021" der Deutschen Bahn. Aus Anlass des Weltfrauentages am 8. März nahm der Konzern das Thema einen ganzen Monat lang in den Fokus, um mit zahlreichen Events insbesondere Frauen auf die 500 verschiedenen Berufe im Konzern aufmerksam zu machen. Die Deutsche Bahn will deutlich mehr Frauen an Bord holen und setzt in naher Zukunft auch auf einen höheren Anteil an Frauen in Führungspositionen. Das Ziel: 30 Prozent Frauen in Führung bis 2024.Daneben überzeugte die Bahn mit der besten Employer Brand Kampagne für Schüler. Das Projekt "Kein Stress. Was machen. Bei der Bahn" startete Anfang Februar als Social-Media-Kampagne für eine Berufsausbildung oder ein duales Studium bei der Bahn. Dafür wurden 16 Video-Ads mit der 82-jährigen Influencerin "Uschi" für Instagram, Facebook und Snapchat wurden produziert.Beste Employer Brand Kampagne:Pöttinger Landtechnik für "Hier wächst die Arbeitsfreude"Beste Employer Brand Kampagne für Schüler_innen:Deutsche Bahn für "Kein Stress. Was machen. Bei der Bahn."Beste Employer Branding Kampagne für Blue Collar/nicht akademische Fachkräfte: Thyssenkrupp für "#GenerationTK: Employer Branding bei thyssenkrupp"Beste digitale Recruiting Kampagne/Event:Deutsche Bahn für "DB_Weltfrauenmonat 2021"Beste Recruiting Kampagne für Blue Collar/nicht akademische Fachkräfte:McDonald's für "McDonald's Job Week – Wir liefern Dir Deinen Job"Beste Recruiting Kampagne/Event für Schüler_innen:Commerzbank für "Challenge accepted? Bring IT on"Beste Candidate Experience:MediFox für "Smarbeiten bei MediFox"HR Innovation des Jahres & Bester Bewerbungsprozess:Würth für "Sprachgesteuerte Chat Bewerbungen"Talent Intelligence:Deutsche Post für "HR-Data Management: Transparenz schafft Performance."Paccor für "Data Driven Talent Acquisition @Paccor"