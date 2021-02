Tom Drexler

Das Unternehmen nimmt Thomas Drexler als weiteren Managing Partner auf und ernennt ihn zum Mitgeschäftsführer. Er gehört der TCG seit 2019 an.

Thomas Drexler verfügt über mehr als 25 Jahre Management-Erfahrung in der globalen Luftfahrt-, GDS- und Eisenbahn-Branche und hat für Unternehmen wie Lufthansa, Deutsche Bahn, Amadeus und Expedia/Silver Rail gearbeitet. Seine Berufslaufbahn begann er bei der Kienbaum-Unternehmensberatung."Wir freuen uns sehr, Thomas Drexler als weiteren Managing Partner in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen", sagt Jürgen Büchy, Gründer und ebenfalls Managing Partner des Unternehmens. "Wir leiten damit mittelfristig einen Generationenwechsel im Unternehmen ein, auf den wir uns bereits seit einigen Jahren vorbereitet haben." Ziel sei es auch, neue Kundengruppen und Märkte zu erschließen."The Travel Consulting Group" berät in Bereichen wie Strategie, Geschäftsreise, Change, digitale Transformation, Marketing und Vertrieb, Preis- und Yieldmanagement.