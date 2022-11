Nijmegen (Niederlande) und wieder zurück .

Pepexpress, Leitner Reisen und Gorgeous Smiling Hotels unterrichteten den Nachwuchs unter anderem in Sachen Destinationsmarketing, Unternehmensberatung und Marketingstrategien. PEP-Reiseveranstalter Pepexpress zeigte den Studenten, wie junge Menschen in Zeiten von Instagram, Tiktok und ständiger Reizüberflutung via Marketing erreicht werden können.Anschließend gab es das sogenannte Kabinengeflüster, bei dem die Partner kleine Gruppen von Studierenden mit auf ihre Kabine nahmen, um mit ihnen im Vertrauen spezifische Fragen zu ihrer Arbeit zu klären. Dabei hatte jedes Kabinengeflüster ein Thema, wie etwa Interkulturalität und Internationalität im Arbeitsalltag. Den Tag ließen die Studierenden mit einem Mottoabend und Party im maritimen Flair ausklingen.

Nijmegen

Veranstalter für virtuelle Stadtführungen,

Auch Tag zwei bietet ein volles Programm mit geführtem Landgang in, einer weiteren Workshop-Runde, Karrieremesse und Tombola. Gorgeous Smiling Hotels veranstaltet am Abend zudem ein Galadinner mit anschließender Party in der Schiffslounge. Zum Abschluss des Events machen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Timeride, einemeine virtuelle Stadtführung durch das Köln der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

