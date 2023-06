Viva Cruises

Nachdem die vorigen Ausgaben der Tourkon an Bord von Nicko-Schiffen erfolgten, lädt der Young TIC den Branchennachwuchs dieses Jahr auf die Viva Moments von Viva Cruises ein.

Der Travel Industry Club richtet auch in diesem Jahr wieder die Workshop-Kreuzfahrt Tourkon aus. An Bord der Viva Moments sollen Studierende und Young Professionals Kontakte in der Tourismusbranche knüpfen und sich weiterbilden.

Zwischen dem 30. Oktober und 1. November 2023 veranstaltet der Young TIC, die Nachwuchsinitiative des Travel Industry Club, die 22. Ausgabe der Worksh