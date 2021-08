Niklas Mensing übernimmt als Auszubildender schon jede Menge Verantwortung und leitet eigene Projekte.

Der Auszubildende von Beluga Reisen entwickelt neue Geschäftsideen, leitet die Social Media Strategie des Tauchreiseveranstalters und hilft anderen Azubis mit Lehrgängen aus dem Lockdown-Frust.

fvw|TravelTalk-Talentwettbewerb Junge Talente sind krisenfest

Preisverleihung Top unter 30 (1) Das sind die besten Nachwuchstouristiker 2019

Top-unter-30-Nominierte 2021 Die Krise hat Gotje Hansen stärker gemacht

Top-unter-30-Nominierte 2021 Bei Lene Haas laufen die Fäden zusammen

Top-unter-30-Nominierte 2021 Pia Gertler lebt ihre Faszination für Technik

Top-unter-30-Nominierte 2021 Tina Reinking baut mobile Vertriebsplattformen auf

Top-unter-30-Nominierte 2021 Martin Ditzel schickt Abenteurer auf Reisen

Top-unter-30-Nominierte 2021 Dario Ciraulo erreicht mit Tiktok Millionen

Top-unter-30-Nominierte 2021 Katharina Cissarz handelt die Deals aus

Wasser ist sein Ding. Niklas Mensing fuhr schon als Kind Wasserski, ging zur Marine und begann seine Ausbildung zum Tourismuskaufmann beim Tauchreiseveranstalter Beluga Reisen und war direkt "Feuer und Flamme". "Ich war viel unterwegs und bin für Ägypten und Europa zuständig". Der 25-Jährige stellt individuelle Tauchreisen zusammen, berät Gruppen und bucht schon mal Reisepakete für 20.000 Euro.Dann kam Corona, nichts ging mehr, aber der Azubi im zweiten Lehrjahr drehte richtig auf: Seitdem leitet er den Social-Media-Auftritt, testet Online-Strategien, koordiniert Fotowettbewerbe und organisierte Anfang 2021 den Beluga-Stand auf einer virtuellen Tauchmesse. Seine Premiere mit Gewinnspielen, über 60 Angeboten, Videos und Live-Chats lockte er 4750 Messe-Besucher an den virtuellen Stand, 250 Anfragen folgten. "Mit so einer guten Resonanz hat keiner gerechnet".Nebenbei half er den neuen Azubis mit einem Schulungsprogramm aus dem Lockdown-Tief, verfasste Handouts und übte mit ihnen Arbeitsabläufe per Video-Konferenz. Seine neueste Idee sind Tauchreisen mit Handicap. Die Marktanalyse ist fertig, diverse Partner und Destinationen hat der Auszubildende bereits überzeugt. "Für Rollstuhlfahrer ist Tauchen ein ganz besonderes Erlebnis."Wir stellen in dieser Serie alle Finalisten unseres Talentwettbewerbs Top unter 30 vor. Im August wird eine mit erfahrenen Touristikern besetzte Jury über die fünf Gewinner entscheiden, die auf dem fvw|TravelTalk Kongress am 1. September gekürt werden.