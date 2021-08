Noreen Schuppert ist Prozessmanagerin des Service Centers bei Vtours.

Die 25-jährige Prozessmanagerin des Service Centers greift ständig neue Themen und Herausforderungen auf und sorgt dafür, dass bei Vtours keine Fragen offen bleiben.

Mehr dazu

Mehr dazu fvw|TravelTalk-Talentwettbewerb Junge Talente sind krisenfest

Mehr dazu

Mehr dazu Preisverleihung Top unter 30 (1) Das sind die besten Nachwuchstouristiker 2019

Mehr dazu

Mehr dazu Preisverleihung Top unter 30 (1) Das sind die besten Nachwuchstouristiker 2019

Freiticket sichern für den fvw|TravelTalk Kongress fvw|TravelTalk Kongress am 1. und 2. September ist dank eines Ticketsponsorings von Service-Center-Betreiber AIC kostenlos, wenn man in der Anmeldung den Code "aic.jetzt" angibt. Die Teilnahme an den Counter Days Traum- und Fernreisen am 31. August und am Counter TV während der Kongresstage ist kostenfrei, ebenso die Teilnahme an den Webinaren an allen drei Tagen. Information und Anmeldung unter: Die Teilnahme am virtuellenam 1. und 2. September ist dank eines Ticketsponsorings von Service-Center-Betreiber AIC kostenlos, wenn man in der Anmeldung den Code "aic.jetzt" angibt. Die Teilnahme an denam 31. August und am Counter TV während der Kongresstage ist kostenfrei, ebenso die Teilnahme an den Webinaren an allen drei Tagen. Information und Anmeldung unter: fvw-kongress.de

Mehr dazu

Mehr dazu Top-unter-30-Nominierter 2021 Cipriano Ramos Ruiz traut sich an eine Neugründung

Mehr dazu

Mehr dazu Top-unter-30-Nominierte 2021 Moritz Lindners Reisetopia trotzt der Krise

Mehr dazu

Mehr dazu Top-unter-30-Nominierter 2021 Niklas Mensing startet als Azubi durch

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu Top-unter-30-Nominierte 2021 Die Krise hat Gotje Hansen stärker gemacht

Mehr dazu

Mehr dazu Top-unter-30-Nominierte 2021 Bei Lene Haas laufen die Fäden zusammen

Mehr dazu

Mehr dazu Top-unter-30-Nominierte 2021 Pia Gertler lebt ihre Faszination für Technik

Mehr dazu

Mehr dazu Top-unter-30-Nominierte 2021 Tina Reinking baut mobile Vertriebsplattformen auf

Mehr dazu

Mehr dazu Top-unter-30-Nominierte 2021 Martin Ditzel schickt Abenteurer auf Reisen

Mehr dazu

Mehr dazu Top-unter-30-Nominierte 2021 Dario Ciraulo erreicht mit Tiktok Millionen

Mehr dazu

Mehr dazu Top-unter-30-Nominierte 2021 Katharina Cissarz handelt die Deals aus

Mehr dazu

Sie ist Vtours treu geblieben: Nach der Ausbildung zur Tourismuskauffrau startete Noreen Schuppert 2018 als Prozessmanagerin im Service Center. Schon nach sechs Monaten übernahm sie die Verantwortung für alle Prozesse, Verbesserungen und Erweiterungen.Sie ist die Stabsstelle und rechte Hand der Abteilungsleitung, hat für knapp 40 Service-Center-Mitarbeiter ein offenes Ohr, hilft bei allen Fragen. "Entweder übernehme ich es selbst oder suche mit der IT-Abteilung nach Lösungen."Sie führte den automatisierten Teil-Stornoprozess ein, kümmerte sich um Inhalte wie die Pauschalreise-Richtlinie und will in Toma einen weiteren automatischen Flugänderungsprozess einführen. "Bei einigen Airlines und Veranstaltern geht das noch nicht automatisch."Zudem will sie eine SMS-Schnittstelle einbinden, um Kunden schnell und einfach Reiseinfos und Änderungen schicken zu können. Bei den vielen CRM-Projekten hilft es ihr, dass sie alle Abteilungen kennt und weiß, was möglich ist.Den Umgang mit der IT lernte sie von ihrem Chef, einem IT-Projektmanager und teilweise in Online-Kursen. Dabei knüpft sie seit dem Lockdown auch andere Fäden. Sie lacht: "Ich hab Makramee für mich entdeckt".Wir stellen in dieser Serie alle Finalisten unseres Talentwettbewerbs Top unter 30 vor. Im August wird eine mit erfahrenen Touristikern besetzte Jury über die fünf Gewinner entscheiden, die beim fvw|TravelTalk Kongress am 1. September gekürt werden.