FVW Medien/MK

Zweite Heimat: Michael Draeger im Reisebüro Stoffregen in Dortmund.

Die Corona-Krise hat ihn bis auf die Bühne der Branchen-Demos vor dem Brandenburger Tor gebracht. Dabei will er es gar nicht so weit treiben. Oder doch? Das Treffen mit Michael Draeger findet in der Dortmunder Innenstadt im Reisebüro Stoffregen statt. Für B