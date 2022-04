Imago / Panthermedia

Mehr Lohn: Viele Beschäftigte im Gastgewerbe bekommen mit den neuen Tarifverträgen deutlich mehr Geld.

Das Lohngefüge im Gastgewerbe in Deutschland ist in Bewegung. In fast allen Bundesländern gibt es neue Tarifverträge für die Beschäftigten in Hotellerie und Gastronomie – und damit auch deutlich mehr Geld. "Rekordpreise an Tankstellen u