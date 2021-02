Vangelis Vassiliou soll bei Grecotel insbesondere auch das Geschäft im deutschsprachigen Markt ausbauen.

Die griechische Hotelgruppe Grecotel bereitet sich auf die Sommersaison vor. Um das Geschäft in Zentraleuropa zu stärken, kehrt Vangelis Vassiliou zu Grecotel zurück und wird das Team verstärkt.

Mehr dazu

Mehr dazu Interview Grecotel-Chefin Griechenland setzt auf den deutschen Markt

Counter Club wird ausgebaut

Vangelis Vassiliou war nach seinem BWL-Studium in Mannheim bereits mehr als zehn Jahre im Verkauf der Grecotel Hotels & Resorts tätig. 2018 wechselte er zu den Atlantica Hotels. Nun kehrt er als Senior Sales Manager für Mitteleuropa zu Grecotel zurück. Er soll die Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern intensivieren und den engen Austausch mit dem für Grecotel wichtigen Reisebüro-Vertrieb fördern, teilt das Unternehmen mit Sitz auf Kreta mit."Wir freuen uns, Vangelis wieder bei Grecotel begrüßen zu dürfen", sagt, Generaldirektor von Grecotel Hotel & Resorts. "Ich bin davon überzeugt, dass seine langjährige Erfahrung und Leidenschaft wesentlich dazu beitragen, dass Grecotel in der uns wichtigen Region Zentraleuropas weiterwächst. Nicht zuletzt ist es in diesen herausfordernden Zeiten wichtig, kompetente Mitarbeiter an Bord zu haben, die unsere strategisch wichtigen Segmente erfolgsorientiert führen."Grecotel gehe zuversichtlich in die Sommersaison, sagt Vassiliou. Die Produktlinie Lux Me expandiere jetzt auf den Peloponnes und Kos. Auf Korfu wurde das Hotel Costa Botanica übernommen. Auf Kos wurde das Royal Park aufgewertet und wird unter dem neuen Namen Casa Paradiso wieder eröffnet. Außerdem ist in diesem Jahr noch eine weitere Neueröffnung in Athen geplant.Unterstützt wird Vassiliou vonund, die beide ihre Karriere im Hotelbetrieb von Grecotel begonnen haben. Filenta, die für die Marketing- und Kommunikationsaktivitäten der Corporate-Abteilung von Grecotel verantwortlich war, wird Vassiliou bei der Entwicklung der Vertriebs- und Marketingstrategie für Zentraleuropa unterstützen.Vougioukalaki, die Teil des Guest-Relations-Teams war, wird Hauptansprechpartnerin für das Grecotel Counter-Club-Team. Dieser Treueprämienclub für Reisebüros besteht seit 1997 und zählt nach Unternehmensangaben mehr als 9000 Agenturen als Mitglieder. Die Hälfte von ihnen komme mit steigender Tendenz aus dem deutschsprachigen Raum.Die im Besitz der Familie Daskalantonakis stehende Grecotel-Gruppe führt ingesamt 40 Häuser in Griechenland in den Kategorien Boutique, Beach Luxury, Lux Me und Lifestyle All-Inclusive Hotels & Resorts.