Derzeit gibt es kaum ein Thema, das Arbeitgebende mehr beschäftigt, als der allgemeine Fachkräftemangel. Und dieses Problem dürfte sich weiter verschärfen: Schließlich werden bis 2030 mehr Menschen aus dem deutschen Arbeitsmarkt ausscheiden als in ihn eintreten. Zudem verändert sich die Art und Weise, wie Unternehmen an potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten herantreten. Darauf kommt es jetzt an.

mit ihnen ist heute komplexer und intensiver als früher, weil es um diverse Zielgruppen mit ihren jeweiligen Motivationsfaktoren geht. Außerdem liegt der Fokus auf folgenden Fragen: "Wie will ich in Zukunft arbeiten? Bin ich die oder der Richtige im Kontext von Mobile Work? Und wenn es um eine Führungsrolle geht, was bedeutet das zukünftig mit Blick auf Struktur und Verantwortlichkeit?", sagt Dagmar Hübner, Gründerin und Geschäftsführerin des Personalberatungsunternehmens The People Business. 3. Frauenkarrieren forcieren

Posten mit mehr Frauen zu besetzen, ist ein wichtiges Ziel der Deutschen Bahn. Daher entwickelte der Konzern das Programm "30 Maßnahmen für 30 Prozent", das er bis 2024 umsetzen will. Bislang werden bereits 25 Prozent der Führungspositionen von Frauen bekleidet – Tendenz steigend. "Es gibt große Maßnahmen wie den Welt-Frauen-Monat, in dem wir 1000 Mitarbeiterinnen einstellen konnten, und nicht ganz so auffällige, darunter den 'Wo du willst'-Job", erklärt Wagner. Ortsflexibles Arbeiten würde die Deutsche Bahn aber nicht nur Frauen, sondern allen Zielgruppen bieten.



5. KI als Helfer Im "War for Talents" bedient sie sich auch künstlicher Intelligenz, die ihr zeigt, wo eventuell nachjustiert werden muss, um Fachkräfte für das Unternehmen zu gewinnen. Wagner zufolge wird Technik in diesem Zusammenhang ohnehin immer mehr an Bedeutung gewinnen. "AR, VR und Metaverse können wir für die Rekrutierung sehr gut nutzen. Die Chatbots dieser Welt werden uns unglaublich viel helfen."

Im "War for Talents" bedient sie sich auch künstlicher Intelligenz, die ihr zeigt, wo eventuell nachjustiert werden muss, um Fachkräfte für das Unternehmen zu gewinnen. Wagner zufolge wird Technik in diesem Zusammenhang ohnehin immer mehr an Bedeutung gewinnen. "AR, VR und Metaverse können wir für die Rekrutierung sehr gut nutzen. Die Chatbots dieser Welt werden uns unglaublich viel helfen."

Laut Kerstin Wagner, Leiterin der Personalgewinnung bei der Deutschen Bahn, sollten Arbeitgebende frühzeitig in Dialog mit möglichen Beschäftigten treten. "Dabei gilt es zu kommunizieren, wofür ich als Arbeitgeber stehe und was ich als Jobprodukt biete." Das müsse schon bei der Außendarstellung gelingen. Doch es bringe nichts, wenn man tolle Kampagnen fahre und danach den ersten Kontakt mit den Kandidatinnen und Kandidaten nicht hinbekomme. Der müsse sowohl persönlich als auch kundenorientiert sein. "Beschäftigte sind für mich Kunden. Ich muss verstehen, was sie wollen, damit sie zu uns wechseln."Der DialogOb man sich für ein Unternehmen entscheidet, hängt auch immer mehr von der Sinnstiftung ab. Daher geht es in Hübners Rekrutierungsgesprächen weniger ums Gehalt als vielmehr um die Fragen "Wo stehst du am jetzigen Punkt deiner Karriere?" und "Was brauchst du, um dich weiterzuentwickeln?" Die Bewerbenden ihrerseits interessieren sich auch immer mehr dafür, ob sie den neuen Job täglich in acht Stunden bewältigen können. "Arbeitszeit ist ein Hygienefaktor geworden." Wagner wiederum wird in Bewerbungs-Interviews oft nach der Möglichkeit von Sabbaticals gefragt. Was sie darauf antwortet? "Ich sage natürlich Ja. Als Arbeitgeber musst du die Beschäftigten verstehen und entsprechende Angebote machen."