Juvigo

Juvigo-Gründer Björn Viergutz will auch von Youngsters lernen.

Am 29. März lädt der Jugendreisen-Vermittler Juvigo gemeinsam mit dem Young TIC den Branchennachwuchs in die Zentrale in Berlin ein. Welches Programm die Youngsters erwartet.

Juvigo, ein Portal für Jugendreisen, und der Young TIC, die Nachwuchs-Initiative des Travel Industry Club (TIC), laden am 29. März um 18.30