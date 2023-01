Der Podcaster Roman Borch traf sich mit mit Matthias Mahr, VP von Trainline, um sich über die Vorzüge der Trainline-App und die aktuelle Lage der Reisebranche zu unterhalten.

Über Trainline Trainline ist die führende unabhängige Bahn- und Busreiseplattform, die Bahn- und Bustickets an Millionen von Reisenden weltweit verkauft. Über eine hoch bewertete Website und mobile App können Menschen ihre Reisen nahtlos an einer Stelle suchen, buchen und verwalten. Das Unternehmen führt Millionen von Strecken, Tarifen und Fahrzeiten von mehr als 270 Bahn- und Busunternehmen in 45 Ländern zusammen.

Mit Bus und Bahn unterwegs in Europa, nahtlos ("seamless") und nachhaltig. Das ist nicht die Vision, sondern das Angebot, das die Company hat.Mit der App von Trainline haben Reisende die Welt de facto in der Hosentasche. Sie können mit zehn Währungen zahlen und durch 45 Länder Europas und der (restlichen) Welt reisen. Seit 20 Jahren am Markt und immer noch jeden Tag ein Start-up, wie geht das?Dieser Frage geht der Travelholics-Podcaster Roman Borch im Gespräch mit Matthias Mahr (VP Trainline) nach.