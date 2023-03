Diesmal ist Leila Summa, Gründerin und CEO von Play To Change, zu Gast im Travelholics-Studio. Im Gespräch mit Podcaster Roman Borch äußert sie sich zu Blockchain, Chat GPT und das Metaversum.

Im Podcast der Touristik geht es diesmal um die Bedeutung von kreativen Lösungen und Innovationskraft, um das volle Potenzial von Techniken wie Blockchain, Chat GPT und Metaversum zu nutzen und eine positive Wirkung auf die Tourismusbranche zu erzielen.



Unternehmen, die innovativ und agil sind, werden in der Lage sein, sich an die sich ändernden Bedürfnisse und Wünsche der Kunden anzupassen. Das Motto: "Simplify All Complexity".Zu Gast im Studio von Travelholics ist: Leila Summa (Gründerin und CEO, Play To Change).Sie ist eine Vordenkerin und Innovatorin, die sich damit beschäftigt, wie sich Ideen zu Innovationen entwickeln lassen und mit Kompetenz einen kritischen Blick auf die Transformation in der Touristik hat.Leila Summa hat in den vergangenen 25 Jahren Führungsaufgaben im Bereich Medien, IT, HR, Marketing & Sales gemeistert. Bei Facebook Deutschland war sie 2011 eine der ersten Vertriebsmitarbeiterinnen. Danach baute sie als Geschäftsführerin die Xing Marketing Solution GmbH auf. Als Gründerin und Geschäftsführerin der Boutique-Agentur Play To Change GmbH 2017 gibt sie mit ihren Netzwerkpartnern Führungskräften in verschiedenen Rollen (Vorstand, Digital Advisory Board und Senior Advisor, Mentorin, Speakerin) Impulse in der Strategie und deren Umsetzung und Shortcuts für die digitale Welt.Hier geht es zum Podcast: