In der vierten Staffel des Travelholics-Podcast KarriereCall dreht sich wieder alles um die Karriere. Jeweils für vier Minuten geht es um berufliche Herausforderungen und Veränderungen im Job. Mit den Coaches Heike Nirschl und Heiner Boos bespricht Podcaster Roman Borch dieses Mal Fragen, die es in sich haben.

Staffel 4

Episode 9 "Change Management" (…ich beherrsche das neue Computerprogramm nicht, traue mich aber nicht, zu fragen)

Bisherige Folgen:

Episode 1 "Kommunikation" (...in den Pausen redet keiner mit mir)

Episode 2 "Werte" (...mein Kollege kommt immer zu spät zum Teammeeting)

Episode 3 "Kultur" (...meine Chefin zeigt im Zoom-Meeting immer ihre Katze - das nervt!)

Episode 4 "Unternehmenskultur" (...keiner - ausser mir - putzt den Pausenraum oder räumt die Küche auf)

Episode 5 "Lustlos!?" (...mein Job macht Spass, der Elan ist trotzdem weg.)

Episode 6 " Ideenklau" (...eine Kollegin klaut meine Ideen.)

Episode 7 "Rollenspiele" (…der Azubi spielt sich als Chef auf)

Episode 8 "Authentizität" (…ein Kunde will ständig mit mir flirten)

In der neunten Folge der 4. Staffel geht es darum, wie Mitarbeiter mit Veränderungsprozessen in der Firma umgehen kann. Was kann ich tun, wenn ich etwas nicht verstehe? Darf ich doofe Fragen stellen?Hier gibt es Antworten!