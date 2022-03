Zimmer im 25hours Zürich Langstraße: Auch in diesem Haus können Angestellte vom 1. April an die Vier-Tage-Woche wählen.

Ab November hatten die 25hours Hotels einen Modellversuch zur Vier-Tage-Woche gestartet. Nun soll das Experiment zum Dauerzustand werden. Allerdings dürfen aus gesetzlichen Gründen nicht alle Mitarbeiter mitmachen.

Die 25hours Hotels führen zum 1. April in allen elf Häusern in den deutschsprachigen Märkten die Vier-Tage-Arbeitswoche ein. Gleiches gilt für das Hamburger Büro der Management-Gesellschaft. "Wir sind mit den Ergebnissen unseres Piloten in Hamburg mehr als zufrieden: Wir konnten knapp 80 Prozent unseres Teams für eine Teilnahme begeistern und sehen ausgeglichenere und produktivere Kollegen", sagt Kathrin Gollubits, VP of People & Culture bei 25hours und treibende Kraft hinter dem neuen Modell.



Gleichzeitig habe sich die Anzahl der Bewerbungen in Hamburg in den ersten Wochen des Tests im Vergleich zu den Vormonaten verzweihundertfacht. "Und das, obwohl die Branche grundsätzlich an einem Fachkräftemangel leidet. Daher freuen wir uns darauf, nun den bestehenden und zukünftigen Kollegen in unseren Betrieben in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Vier-Tage-Woche anbieten zu können", sagt Gollubits.



Zwischen November 2021 und Februar 2022 konnten im Rahmen eines Pilotprojekts alle Mitarbeitenden der beiden Häuser in Hamburg das neue Arbeitszeitmodell testen. Alle Angestellten hatten die Wahl zwischen dem neuen Vier-Tage- oder dem klassischen Fünf-Tage-Modell. Schicht-Arbeitenden im Service, am Empfang oder in der Küche, die sich für das neue Arbeitszeitmodell entscheiden, arbeiten an vier Tagen pro Woche jeweils neun Stunden. Drei freie Tage sind garantiert. Die Differenz zur vertraglich geschuldeten Wochen-Arbeitszeit wird als Überstundenausgleich vorgehalten. Teilschichten gibt es im Vier-Tage-Modell nicht. Auszubildende, duale Studenten, Teilzeitkräfte und werdende Mütter sind aus gesetzlichen Gründen von dem Vier-Tage-Modell ausgenommen.

Kathrin Gollubits freut sich, ihr Herzensprojekt umgesetzt zu sehen: "Ich bin begeistert, dass wir mehr als 700 Mitarbeitern in Wien, Zürich und den deutschen Betrieben künftig die Möglichkeit geben können, ihre persönliche Work-Life-Balance selbst zu gestalten und entsprechend zu verbessern. Wir spüren, dass die Vier-Tage-Arbeitswoche einem Bedürfnis der Mitarbeitenden entspricht." Zudem verschaffe sie bessere Chancen bei der Talentsuche und unterstreiche die Positionierung von 25hours "als Hotelmarke und innovativer Arbeitgeber".