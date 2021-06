Karrierepläne? Welche Jobperspektiven der Deutschland-Tourismus bietet, erklären Experten in einem Online-Talk.

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) informiert in einer Online-Konferenz über Einstiegsmöglichkeiten und Karrierewege im Deutschland-Tourismus. Neben Präsentationen gibt es für Berufsanfänger die Gelegenheit, Experten zu befragen.

Das Webinar wendet sich an Berufseinsteiger, Auszubildende oder Studierende, die sich für eine Karriere im Deutschland-Tourismus interessieren, aber nicht wissen, was dafür wichtig ist und welche Wege sie gehen können.Am 16. Juni werden Experten ab 18.00 Uhr in einer Online-Konferenz verschiedene Karrierewege im Inlandstourismus aufzeigen. Dazu gibt es Tipps, worauf Berufseinsteiger für eine Karriere im Deutschland-Tourismus achten sollten.Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Fragen an die Expertinnen und Experten zu stellen. Mit dabei sind Pascal Helfer von Tourismus NRW, Laura Weihrauch vom DTV und Pascal Rastetter von Karlsruhe Tourismus. Hier geht es zur Webinar-Registrierung.