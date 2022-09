Andreas Seyller will auch Werbung für den Öffentlichen Dienst machen: "Hier kann man sehr kreativ sein!"

Mit dem nötigen Esprit ist auch der Öffentliche Dienst ein Innovator in Sachen Touristik. Andreas Seyller aus der Stadt Beilngries weiß als Amtsleiter Tourismus & Event, wie es geht.

"Sich kreativ ausleben" – auf diese Formel würden nur wenige kommen, wenn sie an den Öffentlichen Dienst denken. Andreas Seyller nennt genau dieses Argument. Zumindest für den Bereich Tourismus ist der Regensburger ein gutes Beispiel für Ideenreichtum.Seyller baut nach der Universität bei einer Start-up-Tochter des Tourismusverbands Oberbayern, die Buchungssystemlösungen auch für andere Destinationen anbietet, die Vertriebsabteilung auf. Im Januar 2021 startete er als Amtsleiter Tourismus und Kultur in Beilngries, unter denkbar schlechten Voraussetzungen: Eine neue Corona-Welle, die nächtliche Ausgangssperre und Differenzen im Team erschweren ihm den Start.Seyller schafft es, die Mitarbeitenden wieder zu einem harmonischen Team zu formen. "Als Chef sollte man nicht autoritär Entscheidungen treffen, ohne die Expertise der Mitarbeitenden einzuholen", ist sein Führungscredo.Im Team ist er im Bereich Fördermittel der Tausendsassa. Über 380.000 Euro Fördermittel hat er seit seinem Amtsantritt bei etlichen Ausschreibungen schon eingesammelt. "Teils rufe ich bei den entsprechenden Stellen an und frage nach, welche weiteren Projekte ausgeschrieben wurden", sagt Seyller. Und bei dem Bemühen, diese Projekte touristisch zu nutzen, denkt er durchaus auch mal um die Ecke.Auch Corona konnte Seyllers Kreativität nicht stoppen. Wo sonst bis zu 300.000 Übernachtungsgäste kommen, gewinnt er 180.000 Tagesbesucher. Dazu hat er weitere Altmühl-Jura-Gemeinden zusammengetrommelt und Tagesetappen samt Transfers beworben. Das Altstadtfest kann 2021 stattfinden, dank Seyllers Idee einer Bierbank-Einbahnstraße.Seyllers nächstes großes Ding: Digitalisierung. Demnächst wird die Website relauncht, samt Online-Buchbarkeit der örtlichen Gastgeber.