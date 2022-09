Privat, Privat

Ayke Sander ist Vollbluttouristikerin, hat in Feriencamps gearbeitet, in Südamerika gelebt und Touristik studiert. Jetzt hält sie das Tagesgeschäft bei Juvigo am Laufen.

Die Bindung zu jugendlichen Gästen hat Ayke Sander schon früh aufgebaut, als Teamleiterin in Feriencamps. Was liegt da näher, als in einem Multikulti-Startup für genau diese Zielgruppe zu starten?