Preisverleihung auf dem fvw|TravelTalk Kongress



Bei dem Kongress geht es um relevante Zukunftsthemen der Branche. fvw|TravelTalk bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Interviews, Vorträgen, Diskussionen, Masterclasses und Deep-Dives. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich vor Ort mit türkischen Touristikern zu vernetzen. Das Kongress-Programm finden Sie unter Wollen Sie sich mit erfolgreichen Nachwuchstalenten vernetzen? Auf dem Kongress von fvw|TravelTalk, der vom 2. bis 5. November 2022 erstmals im Ausland im türkischen Antalya stattfindet, haben Sie die Chance, die Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbs „Top unter 30“ kennenzulernen. Denn: Diese fliegen auf Einladung von fvw|TravelTalk mit zum Kongress, auf dem wie jedes Jahr die Preisverleihung stattfindet.Bei dem Kongress geht es um relevante Zukunftsthemen der Branche. fvw|TravelTalk bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Interviews, Vorträgen, Diskussionen, Masterclasses und Deep-Dives. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich vor Ort mit türkischen Touristikern zu vernetzen. Das Kongress-Programm finden Sie unter https://fvw.connected-events.de/fvw-kongress-2022/

Im Dezember 2020 starteten sie das erste Funding mit 200.000 Euro, im Januar 2022 erhielten sie in einer zweiten Runde weitere 500.000 Euro, und bauten davon eine Website und eine App auf. Mittlerweile kommen die beiden auf 1,4 Mio. Euro von insgesamt zwölf Investoren, darunter auch Airbnb-Manager, andere Touristiker und ehemalige Top-Manager, etwa von der Telekom und Procter & Gamble.Eine etwa 40-köpfige Redaktion veröffentlicht Reiserouten für Rucksacktouristen mit sämtlichen Informationen zu den einzelnen Bestandteilen, Packlisten und Länderinformationen.Verdienen will das Portal über den Verkauf der Routen, durch Affiliate-Marketing und damit, dass andere gegen Geld Routen einstellen, so genannte Creator. Gewünscht sind Influencer, die möglichst viele Follower auf die Seite ziehen und im Gegenzug bei Buchung mittels Affiliate Marketing ebenfalls eine Provision erhalten.Per API-Schnittstelle sind Giganten wie Booking, Trivago, Skyscanner, Getyourguide, Omio und Tripadvisor angeschlossen. Hildenbrands Erfolgsrezept: Social Media. Bei LinkedIn hat der Gründer 11.000 Kontakte, weil er von Montag bis Freitag täglich postet. So wurden Investoren aufmerksam. Über Tiktok erreicht er 17.000 Nutzer, über Instagram 5000. Sein nächstes Ziel: Noch mehr Geld für internationales Wachstum.