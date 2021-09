Büro mal anders: Digitale Nomaden und Unternehmen finden jetzt bei Aparthotels Adagio auch flexible Arbeitsräume zur Miete.

Adagio Aparthotels kooperiert mit dem Coworking-Spezialisten Wojo und bietet ab sofort in seinen Häusern verschiedene Büroräume zur Miete an.

Workation Das Homeoffice ans Meer verlegen

Beim Angebot "Office on Demand - ein Büro auf Zeit" sind die Räume ad hoc buchbar, flexibel in Gestaltung, Größe und Dauer. Damit reagiert Adagio auf den Wandel im Bereich der Arbeitsmethoden und der Arbeitsplatzgestaltung.Flexibles Arbeiten, Arbeiten von unterwegs, Digitale Nomaden und damit fließende Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit gehören heute zum Alltag. In der Folge verkleinern Unternehmen Büroflächen und suchen für ihre Mitarbeiter Räume, die zeitlich, örtlich und in der Größe flexibel genutzt werden können.Für diese neuen Bedürfnisse bietet Adagio nicht nur Apartments und Studios zum Wohnen auf Zeit, sondern auch Büroräumlichkeiten an: Für kleine Gruppen werden Studios und Apartments so umgestaltet, dass sie Arbeitsplätze für bis zu acht Personen bieten – mit eigener Küche und privatem Bad.In vielen Aparthotels Adagio können die Konferenzräume flexibel für zwei bis 50 Personen genutzt werden. Für Meetings und Treffen mit Geschäftspartnern und Kollegen eigne sich der Coworking Space in der Lobby mit abgetrennten Bereichen, so Adagio.Zusätzlich können der persönliche Hotelservice, Catering und die freie Nutzung von Serviceleistungen wie beispielsweise Fitness-Studio, Schwimmbad und Parkplätze gebucht werden. "Office on demand" wird vor allem in Aparthotels von Adagio angeboten, die innerhalb von Geschäftsbezirken liegen oder an Standorten mit wenig Büroflächen.