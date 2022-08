TUI Group

Start in Hannover: Zum Auftakt der Einführungswoche treffen sich alle Nachwuchskräfte auf dem TUI Campus.

Die Auszubildenden und Studierenden werden unter anderem in TUI Reisebüros ausgebildet. Aber auch in anderen Bereichen kommt der Nachwuchs zum Einsatz. Die Aufregung ist groß: In Hannover sind 120 Auszubildende und dual Studierende in ihren neuen Lebensabschnit