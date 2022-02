Jens Braune

Selbstständig mit Festanstellung als Back-up – der neue Job-Mix von Solamento-Chef Sascha Nitsche.

Das Reisevertriebssystem will Interessenten, die sich für eine Tätigkeit als Mobile interessieren, die Angst vor der Selbstständigkeit nehmen. So sieht die neue Job-Kombi-Lösung von Solamento-Chef Sascha Nitsche aus. Manch Interessent hat Bedenken, in