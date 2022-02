Aida / Peter Lueck

Traumjob Kreuzfahrtschiff: Aida sucht neue Mitarbeitende.

Mit dem neuen Live-Format "Aida Job Date" will die Reederei künftige Mitarbeitende ansprechen. Sie können in lockerer Atmosphäre das Leben an Bord kennenlernen und Fragen stellen. Das Format startet mit den Bereichen Spa & Fitness und Hotel. Aida Cruise