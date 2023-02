So sieht ein Zimmer im Son Bunyola aus.

Wer künftig im Son Bunyola auf Mallorca arbeiten möchte, sollte sich zügig bewerben. Dafür sollte man auch der spanischen Sprache mächtig sein.

Am 16. Juni wird auf Mallorca das Resort Son Bunyola des britischen Multiunternehmers Sir Richard Branson eröffnen. Jetzt startete Sir Branson eine Rekrutierungskampagne für 60 künftige Mitarbeiter, so die Zeitung "Majorca Bulletin".Der Brite führt in dem Video aus: "Ich habe über 20 Jahre gebraucht, um die Baugenehmigungen für die sorgfältige Restaurierung und den Umbau der atemberaubenden historischen Finca aus dem 16. Jahrhundert auf unserem 1000 Hektar großen Gelände zu erhalten."Natürlich erwartet er von seinen potenziellen Mitarbeitern, dass sie fließend spanisch sprechen. Die Stellenanzeigen lassen sich im Internet abrufen Einen besonders großen Wert legt Branson auf einen nachhaltigen Betrieb der Anlage. So werde das Warmwasser mit der Energie vorgewärmt, die aus den Klimaanlagen und Kühlsystemen gewonnen wird.Ein Biomasseheizkessel wird mit recycelten Holzspänen beheizt, die Wärmedämmung des Gebäudes sei verbessert worden, und das Brauchwasser werde aufbereitet und für die Bewässerung wiederverwendet. Ein neuartiges Gebäudemanagement-System mache eine besonders energiesparende Bewirtschaftung des Hauses möglich.