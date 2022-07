Stellt sich den Fragen des Nachwuchses: FTI-Manager Richard Reindl.

fvw |TravelTalk unterstützt mit dem Young-Programm den touristischen Nachwuchs im Alter von 18 bis 30 Jahren. Als Mentor ist FTI-Vertriebsdirektor Richard Reindl mit an Bord. Im Live-Talk am 26. Juli gibt er Tipps und Infos.

Im Mai ging das Young-Programm von fvw|TravelkTalk an den Start. Unterstützt wird die Aktion für den Nachwuchs in der Tourismus-Branche unter anderem von Richard Reindl. Als Mentor wird der FTI-Vertriebschef den Youngstern nun die nächsten sechs Monate mit Rat und Tat zur Seite.In einer Live-Session auf dem Counterplace von fvw|Traveltalk am morgigen Dienstag, 26. Juli, stellt sich Richard Reindl nun dem Nachwuchs vor, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre ersten Fragen an den Touristik- und Vertriebsprofi loswerden – ganz gleich, ob zu Studiengängen, Weiterbildungsmaßnahmen oder ganz grundsätzlich zur Laufbahn. An der Session können dabei alle interessierten Touristiker, egal ob Nachwuchs oder nicht, teilnehmen.Die Live-Session auf dem Counter Place startet am Dienstag um 15 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Hier geht's zur Registrierung