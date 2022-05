Zum Teil waren Auszubildende in der Corona-Pandemie aufgrund der vorherrschenden Kurzarbeit allein im Reisebüro, ohne dass ihnen Fachkräfte zur Seite standen.

Während der Counter Days Live in Österreich standen die Nachwuchskräfte besonders im Fokus. In einer Diskussionsrunde zum Fachkräftemangel haben mehrere Azubis deutlich gemacht, wie sehr sie unter der Pandemie litten.

Erstmalig waren 45 Nachwuchskräfte bei den Counter Days Live, die kürzlich im Aldiana Club Salzkammergut in Österreich stattfanden, dabei. Was sie bewegt, wie sie die Pandemie bewältigen und vor allem, ob sie in der Branche bleiben, waren einige der zentralen Fragen. "Dass der Nachwuchs so zu Wort kam, hat mir gut gefallen", sagte Tanja Bräun, Inhaberin vom Reisebüro Tanjas Reisewelt in Höchstadt.



Azubis von Kurzarbeit ausgenommen

So erläuterten drei Auszubildende in einer Diskussionsrunde am Freitagmorgen, warum sie sich für den Beruf entschieden haben und wie sie die Touristik bewerten. Dabei wurde deutlich, wie schwer es die Azubis während der Pandemie hatten und wie sehr sie sich eine bessere Betreuung von den erwachsenen Kollegen gewünscht hätten.

Da für die Auszubildenden keine Kurzarbeit galt, waren sie diejenigen, die an manchen Tagen die Bürostandorte auf- und zuschlossen. "Mir ging es in der Zeit teilweise nicht so gut. Ich habe mich schon etwas alleingelassen gefühlt", sagte Lena Schneider (Ibero International in Frankfurt), die vor wenigen Tagen ihre schriftliche Abschlussprüfung absolviert hat.





Event in Österreich: Die Counter Days Live im Aldianaclub Salzkammergut

1 / 52 So sieht der Aldicanaclub Salzkammergut aus, nach eigenen Angaben die einzige Clubanlage weltweit mit eigener angeschlossener Therme. (Christian Wyrwa) 1 von 52 Teilen 2 / 52 Anmeldung nach Ankunft... (Christian Wyrwa) 2 von 52 Teilen 3 / 52 ...rund 170 Touristiker waren bei dem Event dabei. (Christian Wyrwa) 3 von 52 Teilen 4 / 52 Mitarbeiter des Aldianaclubs und von fvwITravelTalk begrüßten die Gäste. (Christian Wyrwa) 4 von 52 Teilen 5 / 52 Vor der großen Eröffnung abends trafen sich erst einmal die "Youngsters" des Events. (Christian Wyrwa) 5 von 52 Teilen 6 / 52 Die Initiative "fvwITravelTalk Young" hat fvwITravelTalk geschaffen, um Nachwuchsarbeit in der Touristik zu leisten und junge Touristiker zu fördern. (Christian Wyrwa) 6 von 52 Teilen 7 / 52 Joanna La Delia von Ihr Reisespezialist Reiseservice (Mitte) und ihre Mitstreiter spitzen die Ohren. (Christian Wyrwa) 7 von 52 Teilen 8 / 52 Vor dem Eröffnungsabend im Theater des Aldianaclubs (von links): Christina Hutton (Mein Schiff), Michaela Pinkenburg (AER-Kooperation), Daniela Rameil-Erdl (Oceania Cruises) und Jennifer de Haas (Mein Schiff). (Christian Wyrwa) 8 von 52 Teilen 9 / 52 Der Eröffnungsabend fand im Theater des Clubs statt. (Christian Wyrwa) 9 von 52 Teilen 10 / 52 Die Counter Days sind offiziell eröffnet. Die fvw|Mitarbeiter Bianca Wilkens und Georg Kern moderierten. Hier spricht Georg Kern mit Sören Kliemann von Österreich Werbung, einem der Hauptsponsoren des Events. (Christian Wyrwa) 10 von 52 Teilen 11 / 52 Neben reichlich Informationen zum Ablauf des Events gab es auch schon erste Vorträge von Partnern. Hier im Bild Carsten Dahm, verantwortlich für Marketing und Kommunikation von Zypern Tourismus. (Christian Wyrwa) 11 von 52 Teilen 12 / 52 Schnappschuss vom Publikum, in der Mitte Costa-Rica-Repräsentantin Carmen Valter. (Christian Wyrwa) 12 von 52 Teilen 13 / 52 Zum Abschluss sprach Georg Kern mit Jana Piesker von Schauinsland-Reisen. (Christian Wyrwa) 13 von 52 Teilen 14 / 52 Beim Servieren des Abendessens half der Clubchef Jens Lassen persönlich. (Christian Wyrwa) 14 von 52 Teilen 15 / 52 Erster Tag: Marvin Schöneberg von Tourismus Turn in Aktion. Die Agentur beriet die Youngsters in Sachen Social Media. (Christian Wyrwa) 15 von 52 Teilen 16 / 52 Das Seminar erteilte er gemeinsam mit Maren Merken von Tourismus Turn. Eine Aufgabe für die Teilnehmer: Sie sollten ein Instagram-Reel über die Veranstaltung posten, der beste Beitrag wurde prämiert. Zu finden sind die Beiträge unter dem Hashtags #fvwinside, #traveltalkinside oder #fvwtraveltalkyoung. (Christian Wyrwa) 16 von 52 Teilen 17 / 52 Außerdem auf dem Programm am ersten Tag: Eine Diskussionsrunde zum Thema Fachkräftemangel – unter anderem mit jungen Touristikerinnen, die ihren eigenen Weg in die Branche beschrieben. (Christian Wyrwa) 17 von 52 Teilen 18 / 52 Darüber hinaus hörte das Publikum... (Christian Wyrwa) 18 von 52 Teilen 19 / 52 ...den Vortrag von Richard Reindl, Vertriebschef von FTI. Der Veranstalter war ebenfalls einer der Hauptsponsoren des Events. (Christian Wyrwa) 19 von 52 Teilen 20 / 52 Hier spricht Jana Taufenbach von AMR Collection. (Christian Wyrwa) 20 von 52 Teilen 21 / 52 Und hier präsentiert Michael Nowatzki von Norwegian Cruise Line (NCL). (Christian Wyrwa) 21 von 52 Teilen 22 / 52 Auch Gebeco war dabei, hier im Bild: Björn Oberländer. (Christian Wyrwa) 22 von 52 Teilen 23 / 52 Anja Eitle (Reisebüro Deigner) bei der Kaffeepause. (Christian Wyrwa) 23 von 52 Teilen 24 / 52 Reiseverkäufer Daniel Barth (links) ist ganz neu in der Branche. (Christian Wyrwa) 24 von 52 Teilen 25 / 52 Gut gelaunt und erholt ging es mit Vorträgen weiter... (Christian Wyrwa) 25 von 52 Teilen 26 / 52 etwa dem von Toni Michelle Kahmann, Repräsentantin von Jamaika. (Christian Wyrwa) 26 von 52 Teilen 27 / 52 Derweil geht auch das Youngster-Programm weiter - hier mal ein Gruppenbild von allen zusammen. (Christian Wyrwa) 27 von 52 Teilen 28 / 52 Auch Hakan Duganci von Paxconnect arbeitete mit dem Touristiknachwuchs. (Christian Wyrwa) 28 von 52 Teilen 29 / 52 Abends dann ein erstes Highlight, was das Feiern angeht. Was darf in Österreich nicht fehlen? Klar, eine Party mit Dirndls und Lederhosen. (Christian Wyrwa) 29 von 52 Teilen 30 / 52 Die Damen stehen übrigens auf dem großen Balkon des Hotels im ersten Stockwerk - der Blick geht von dort herrlich über die Berge. (Christian Wyrwa) 30 von 52 Teilen 31 / 52 Und nochmals Damen im Dirndl. (Christian Wyrwa) 31 von 52 Teilen 32 / 52 Die Jungs trugen zur Feier des Tages Lederhosen. (Christian Wyrwa) 32 von 52 Teilen 33 / 52 Der DJ untermalte die Feier auch passend mit reichlich deutschen Schlager- und Volksmusikhits. (Christian Wyrwa) 33 von 52 Teilen 34 / 52 Am nächsten Tag: Reisemesse. (Christian Wyrwa) 34 von 52 Teilen 35 / 52 Unter anderem mit Sunny Cars... (Christian Wyrwa) 35 von 52 Teilen 36 / 52 ...LMX... (Christian Wyrwa) 36 von 52 Teilen 37 / 52 ...und Curaçao. (Christian Wyrwa) 37 von 52 Teilen 38 / 52 Für die Messe hatte der Aldianaclub das große Restaurant teilweise umgebaut. (Christian Wyrwa) 38 von 52 Teilen 39 / 52 Nachmittags standen Ausflüge an. Eine Gruppe ging beispielsweise wandern. Andere machten eine E-Bike-Tour oder erkundeten das Hotel. (Christian Wyrwa) 39 von 52 Teilen 40 / 52 Die Ausflügler konnte mehr über das wundervolle Umfeld des Aldianaclubs erfahren. (Christian Wyrwa) 40 von 52 Teilen 41 / 52 Päuschen und die Ruhe genießen. (Christian Wyrwa) 41 von 52 Teilen 42 / 52 Gruppenbild der Wanderer. (Christian Wyrwa) 42 von 52 Teilen 43 / 52 Abends stand die große Suche nach dem Counter Star 2022. Sieben Kandidaten standen im Finale eines Wissensspiels, das Monate zuvor auf der Akademie-Plattform von fvw|TrvavelTalk begonnen hatte. (Christian Wyrwa) 43 von 52 Teilen 44 / 52 Zwischendurch heizte das Aldiana-Showteam ein. (Christian Wyrwa) 44 von 52 Teilen 45 / 52 Das gefiel dem Publikum sichtlich. (Christian Wyrwa) 45 von 52 Teilen 46 / 52 Während der Finale-Show mussten die Kandidaten unter anderem ihr Können in einem Geschicklichkeitsspiel beweisen. (Christian Wyrwa) 46 von 52 Teilen 47 / 52 Die Siegerin am Ende hieß Vanessa Buergel vom Reisebüro Reiseträume in Glauchau. Den zweiten Platz belegte Canuma-Lena Schneider vom Reisebüro Ibero International in Frankfurt. 47 von 52 Teilen 48 / 52 Ein Abschlussfoto mit fast allen Teilnehmern im Theater. (Christian Wyrwa) 48 von 52 Teilen 49 / 52 Und am Ende wurde nochmal richtig auf einer Beach Party gefeiert... (Christian Wyrwa) 49 von 52 Teilen 50 / 52 Die Beach Party hatte der Aldianaclub in der Therme organisiert. (Christian Wyrwa) 50 von 52 Teilen 51 / 52 Sommerliche Kleidung war erwünscht – dazu gab es Cocktails. (Christian Wyrwa) 51 von 52 Teilen 52 / 52 DJ Robin Knaack legte auf. Später ging die Party noch in der Disco des Clubs, dem "Blue Dolphin" bis früh in den Morgen weiter. (Christian Wyrwa) 52 von 52 Teilen

Kritik für geringe Wertschätzung der Azubis

Jasmin Klatt, Auszubildende im Globetrotter Reisebüro in Halstenbek und Simona Simic (Globetrotter in Elmshorn) mussten Krisenmanagement während der Pandemie betreiben. "Wir haben das Stornieren mehr gelernt als das Buchen", erinnert sich Jasmin Klatt. Allerdings habe sich immer eine Fachkraft um die Auszubildenden gekümmert. "Ich hatte immer einen Ansprechpartner."Vivien Heydebreck, Vertriebsleiterin bei Reiseland Franchise, appellierte an die Branche, die Auszubildenden und ihre Bedürfnisse besser im Blick zu behalten. Reisebüro-Inhaber, die ihre Auszubildenden sich selbst überlassen haben, kritisierte sie scharf: "Manche Azubis haben Krisenmanagement betrieben und keine Wertschätzung erhalten. Im Gegenteil: Es wurde noch geschimpft, wenn Fehler gemacht wurden. Das lassen sich die jungen Leute nicht mehr gefallen. Sie gehen."Die Vertriebsleiterin habe selbst erlebt, dass junge Nachwuchskräfte im Franchise ihre Ausbildung abgebrochen hätten. "Oder sie studieren, wechseln in eine andere Branche, in die Verwaltung oder in den sozialen Bereich, sobald sie mit ihrer Ausbildung fertig sind." Dabei liege es in der Hand der Branche, den jungen Menschen zu zeigen, wie toll die Touristik sei, betonte Heydebreck.Die Vorzüge der Branche aufzuzeigen, ist auch das Ziel des Young-Programms von fvw|TravelTalk. Mit dem Programm will fvw|TravelTalk den jungen Touristikern Perspektiven aufzeigen und ihnenhelfen, in der Branche Fuß zu fassen.