Alltours Reisecenter

25 Schulabgänger starteten im August 2023 ihre Ausbildung bei Alltours Reisecenter.

Mit einem neuen Ausbildungsprogramm in Kooperation mit der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf will das Alltours Reisecenter dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Vor wenigen Wochen starteten bei Alltours Reisecenter 25 Nachwuchstouristiker mit ihrer Ausbildung zur Tourismuskauffrau beziehungsweise zum Tourismus