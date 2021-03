Professor Niels Van Quaquebeke von der KLU hat die Burnout-Gefahr bei Managern in verschiedenen Positionen untersucht.

Haben Manager mit großer Verantwortung auch eine große Burnout-Gefahr? Eine aktuelle Studie der Kühne Logistics University (KLU) zeigt einen bemerkenswerten Zusammenhang zwischen Hierarchie und mentalen Belastungen.

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu KarriereCall Podcast von Travelholics Warum das Mindset von Führungskräften wichtig ist

Das Ergebnis: Führungskräfte in den oberen Rängen sind weniger von Burnout bedroht als im mittleren und unteren Management, so die Befragung von über 730 Managern. "Je höher Führungskräfte in der Hierarchie stehen, desto weniger gefährdet sind sie, einen Burnout zu erleiden", so die Wissenschaftler der KLU.Vereinfacht ausgedrückt würden Menschen in Führungspositionen mehr Kontrolle besitzen, zum Beispiel über die Gestaltung der eigenen Aufgaben oder über die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. "Dieses Gefühl, die Dinge im Griff zu haben, schützt vor mentalen Belastungen wie Stress, Angst oder, wie unsere Studie nun zeigt, auch Burnout", erklärt Professor Niels Van Quaquebeke.Die Forschenden konzentrierten sich in ihrer Untersuchung auf den Faktor Machtgefühl und damit die Möglichkeit, Menschen im eigenen Umfeld zu beeinflussen, sowie als zweiten Faktor auf die Selbstwirksamkeit. das heißt das Gefühl, die Aufgaben im Arbeitsumfeld aufgrund eigener Kompetenzen erfolgreich meistern zu können. Dabei zeigte sich, dass sowohl das eigene Machtgefühl als auch die Selbstwirksamkeit unabhängig voneinander notwendige Voraussetzungen sind, damit Burnout seltener auftritt."Natürlich können Unternehmen nicht einfach alle Führungskräfte ins höhere Management befördern, um sie vor Burnout zu schützen", sagt Van Quaquebeke. Aber: "Bereits die Verbesserung des abstrakten Denkens von Führungskräften im mittleren Management, also das große Ganze im Blick zu haben, verbessert das eigene Kontrollerleben und schützt so vor Burnout."Um die mentale Gesundheit ihrer Führungskräfte zu verbessern, sollten Unternehmen sie darin fördern, ihren Job möglichst selbstständig zu gestalten. Um die Selbstwirksamkeit zu fördern, seien eine positive Fehlerkultur, Resilienz-Trainings und Vorbilder im eigenen Unternehmen hilfreich. Auch Mentoring und kompetente Kolleginnen und Kollegen können Führungskräften helfen, an sich selbst zu glauben und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, so die Wissenschaftler.