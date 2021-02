Gründung: 1927 in Washington D.C. durch J. Willard und Alice Marriott

Fakten: Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR), mit Hauptsitz in Bethesda/Maryland, USA, verfügt über ein Portfolio von mehr als 7600 Hotels in 132 Ländern und Territorien und umfasst direkt und als Franchise betriebene Häuser sowie lizensierte Vacation Ownership Resorts unter dem Dach 30 führender Marken. Marriott International ist ein börsennotiertes Unternehmen in den USA

Management: Anthony Capuano, CEO; Stephanie Linnartz, President; Vorstandsvorsitzender John Willard Marriott Jr.

Zahlen: 174.000 Mitarbeiter 2019. Der ausgewiesene Nettogewinn für das dritte Quartal 2020 betrug 100 Millionen US-Dollar, das vierte Quartal 2020 brachte coronabedingt einen Nettoverlust von 164 Millionen US-Dollar. Im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor gab es einen operativen Gewinn von 279 Millionen US-Dollar

Portfolio: Mehr als 7600 Hotels in 132 Ländern und Territorien

Marken: 30 Marken (Moxy, Marriott, St. Regis, Ritz Carlton, Sheraton, Westin)

Loyalty Programm: Marriott Bonvoy mit ca. 145 Mio. Mitgliedern

Hotels in Deutschland: 94 Hotels, 16 Marken