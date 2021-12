Filale von Mietwagen-Anbieter Enterprise in Deutschland

Der US-Autovermieter Enterprise Rent-A-Car bietet Hochschulabsolvierenden 400 Management-Trainee-Stellen in Deutschland an. Die Nachwuchskräfte sollen binnen der kommenden zwölf Monate eingestellt werden.

Der Dienstleister will damit seine Expansion und langfristige Wachstumsstrategie unterstreichen. Plan von Enterprise ist es, insgesamt bis Ende 2021 knapp 20 neue Standorte in Deutschland zu eröffnen.Die neuen Stellen schaffen laut Enterprise "langfristige Karriereperspektiven in einem wichtigen Wirtschaftszweig und in einem Unternehmen, das die Mobilität der Zukunft maßgeblich mitgestalten wird". Als Management Trainees sollen die Hochschulabsolvierenden während des acht- bis zwölfmonatigen Programms auf ihre zukünftigen Führungsaufgaben vorbereitet werden, ein Teil soll die Chance bekommen, Assistant Manager zu werden, um dann weiter zum Filialleiter aufzusteigen. Weitere Informationen gibt es hier