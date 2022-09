Auf dem Bild zu sehen (v.l.): Patricia Sengeleitner (Azubi Buchungszentrale), Julian Schmidhuber (Azubi Buchungszentrale), Karen Lüttecke (Personalverantwortliche), Dennis Glatz (Azubi EDV), Felix Pichlmair (Azubi RT-Reisen, Filiale Neuötting), Silvana Salazar Paredes (Azubi Buchungszentrale), Anne Gillhuber (Azubi RT-Reisen, Filiale Mühldorf).

Sechs Azubis haben zum September 2022 ihre Ausbildungen bei RT-Reisen begonnen. Auf der RTK-Website lassen sich vier weitere Azubi-Angebote finden, auf die sich weitere Interessenten bewerben können.

Am 1. September 2022 haben sechs Azubis mit ihren Ausbildungen bei RT-Reisen begonnen. Die Azubis wurden zum Start ihrer Ausbildung von Karen Lüttecke, Personalverantwortliche bei RT-Reisen, begrüßt. Die jungen Leute sollen sowohl in der Zentrale in Burghausen als auch in den Filialen Mühldorf und Neuötting ausgebildet werden.Auf der Website der Reisebüro-Kooperation RTK finden sich aktuell weitere Ausbildungsangebote: