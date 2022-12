Die Statue von Johann Strauss im Wiener Stadtpark. In Österreichs Hauptstadt bieten sich Jobchancen.

Die nationale Fluglinie Taiwans sucht Verstärkung. Als Sales Representative führt man Marktanalysen durch und arbeitet darauf aufbauend mit bestehenden und neuen Vertriebspartnern zusammen.

Im Büro von China Airlines in Wien ist ein Posten frei. Gesucht werden Persönlichkeiten mit Erfahrungen in der österreichischen Reisebranche, die verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse (eine osteuropäische Sprache oder Mandarin sind von Vorteil) mitbringen, ebenso gute MS Office Kenntnisse (Word, Excel, Power Point) und ein gutes Zahlenverständnis. Kenntnisse in Amadeus und Google Analytics sind von Vorteil.



Geboten wird ein Job in einem global tätigen Unternehmen, das zudem führend ist beim Thema Nachhaltigkeit in der Reisebranche und alle Vorteile einer Tätigkeit bei einer Airline mit sich bringt. Das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt 2222,68 Euro und kann entsprechend der Berufserfahrung erhöht werden. Bewerbungen senden Sie per E-Mail an ying-ming@china-airlines.com und lim.vincent@china-airlines.com bis spätestens 15. Januar 2023.



