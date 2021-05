In den Startlöchern: Nicht nur Hoteliers holen in den nächsten Wochen ihre Teams aus der Kurzarbeit.

Neustartpläne und regionale Öffnungen lassen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung auf Hochtouren laufen. Aufkommende Fragen zum Wiedereinstieg der Mitarbeiter klärt ein kostenloses IST-Webinar in der kommenden Woche.

Am 27. Mai geht es ab 19.30 Uhr um das Thema "Re-Onboarding in der Hotellerie und Gastronomie". IST-Dozentin und Branchenkennerin Ines Eydner widmet sich vor allem den Fragen "Wie gehe ich als Arbeitgeber oder Führungskraft den Re-Start personell an?" und "Wie kann ich mit meinen Mitarbeitern vor dem Wiedereinstieg und währenddessen kommunizieren?"Hierbei erhalten alle Teilnehmenden praktische Tipps für den reibungslosen Wiedereinstieg nach der Kurzarbeit. Weiterhin zeigt Eydner auf, was bezüglich Struktur, Arbeitsabläufen, Standards sowie Mitarbeitermotivation beachtet werden muss. Hier geht es zur Anmeldung.