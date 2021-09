Die IST-Hochschule bietet derzeit einen kostenfreien Zugang für das touristische Bachelor-Studium an.

Noch bis zum 14. September können Touristiker in das Bachelor-Studium "Tourismus Management" an der IST-Hochschule kostenfrei reinschnuppern, das Thema ist Reiseveranstalter-Management.

Wie funktionieren TUI, FTI oder Schauinsland-Reisen? Welchen Herausforderungen müssen sich Reiseveranstalter stellen? Jetzt kann jeder das Bachelor-Studium "Tourismus Management" an der IST-Hochschule testen und das kostenlose Studienheft über Reiseveranstalter-Management durcharbeiten. Es geht um Themen wie: Vertrieb und Verkauf des Reiseprodukts, Probleme und Entwicklungen der Veranstalter-Reise sowie touristische Markttrends.Der Bachelor-Studiengang "Tourismus Management" wird an der IST-Hochschule in der Vollzeit-, Teilzeit- und dualen Studienvariante angeboten. Das Fernstudium vermittelt branchenspezifische, betriebswirtschaftliche und managementbezogene Lehrinhalte und bereitet seine Teilnehmer auf Jobs im mittleren und höheren Management vor.Die kostenlose Aktion läuft bis zum 14. September, zur Anmeldung geht es hier