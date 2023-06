TUI

Sybille Reiß ist bei TUI seit Juli 2021 als Personalvorständin im Einsatz.

Der Mangel an Fachkräften in der Touristik nach der Corona-Krise hält an. Auf manche Ausschreibungen bekommt auch ein international aktiver Konzern wie TUI nur drei Bewerbungen, wie Personalvorständin Sybille Reiß berichtet. Womit die Touristik auf dem Bewerbermarkt punkten sollte, verrät sie im Interview.

Manchmal sind die Folgen des Fachkräftemangels hart und einschneidend: Weil etwa Reiseführer in manchen Zielgebieten fehlen, hat Japan-Veran