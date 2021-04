Marc Hammer, Headhunter bei Division One, ist Experte für New Work.

Immer mehr Menschen wollen raus aus dem heimischen Homeoffice und lieber mobil im Ausland arbeiten. "Workation liegt im Trend", sagt Headhunter und New Work Experte Marc Hammer.

Kein Wunder: 49 Prozent der Homeoffice-Arbeiter wünschen sich einen regelmäßigen Tapetenwechsel und würden "gern ab und zu von einem anderen Ort aus arbeiten", so eine Expedia-Umfrage. Workation ist gefragt, das man als mobile Arbeiten in Urlaubsdestinationen definiert. Was diesen Trend ausmacht, erklärt Marc Hammer, Headhunter bei Division One, im Interview.



Marc Hammer: Es stimmt, bisher verlegen vor allem Selbstständige ihre Arbeit ins Ausland. Unternehmen tun sich mit hybriden Arbeitsmodellen noch schwerer, konservative Unternehmen setzen Produktivität mit Anwesenheit gleich. Sie müssen umdenken, denn durch die Corona-Krise und den Homeoffice-Boom ist Arbeit flexibler geworden, und immer mehr Beschäftigte äußern den Wunsch, auch mal woanders arbeiten zu können.Der Wunsch ist groß. Ich erlebe eine neue Generation selbstbestimmter Mitarbeiter. Sie wollen unabhängig sein und sich entfalten. Die Nachwuchskräfte von heute brauchen mehr Freiheiten im Job und würden für mehr Lebensqualität eher auf Gehalt verzichten.Nein. Es gibt kein Recht auf mobiles Arbeiten. Prinzipiell ist es die Aufgabe eines Arbeitgebers, einen Rahmen zu schaffen, in dem Beschäftigte optimal arbeiten können. Studien zeigen, dass Unternehmen durchaus auch nach der Corona-Pandemie einen Teil der virtuellen Arbeit beibehalten wollen. Ob dazu auch die Arbeit im Ausland gehört, bleibt offen. Das muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden.Unternehmen brauchen einen bestimmten Reifegrad, damit auch mobiles Arbeiten funktioniert. Die Technik muss passen, aber am wichtigsten ist eine moderne Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein baut – sowohl bei Mitarbeitenden wie auch bei Führungskräften. Workation heißt nicht, dass Arbeitnehmer im Urlaub sind. Wichtig ist, dass Ziele, Erreichbarkeit und der Ablauf abgestimmt sind.Der Ausbruch aus dem Alltag kann zu mehr Kreativität, Produktivität und Zufriedenheit führen. Unternehmer müssen dabei allerdings berücksichtigen, dass sich vielleicht die Kollegen ungerecht behandelt fühlen, die im Büro anwesend sein müssen. Grundsätzlich steigert ein Workation-Angebot die Arbeitgeberattraktivität, und Unternehmen können leichter Talente an sich binden.