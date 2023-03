Weinreben in der fränkischen Stadt Würzburg.

"Kulinarik- und Weintourismus" lautet der Name des neuen Studiengangs an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Im Wintersemester 2024/2025 ist Premiere - es geht aber nicht nur um den "Wein vom Main".

Eine alte Weinweisheit besagt: "Zu Klingenberg am Main, zu Würzburg auf dem Stein, zu Bacharach am Rhein, da wächst der beste Wein."

Die fränkische Stadt Würzburg ist nicht nur bekannt für ihre barocke Architektur, sondern auch für ihre regionalen Weinsorten. Doch auch die Stadt Schweinfurt ist eingebettet in die fränkische Weinlandschaft. Gute Voraussetzungen für die Region, um Weinexperten auf einem akademischen Level auszubilden.



Mehr dazu

Mehr dazu Retsina und mehr Griechenland setzt in Attika auf Weintourismus

Dementsprechend soll künftig an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) der Bachelor-Studiengang "Kulinarik- und Weintourismus" beziehungsweise "Culinary and Wine Tourism" angeboten werden. Der neue Studiengang soll im Wintersemester 2024/2025 seine Premiere feiern.

Bei einem Arbeitstreffen zum exklusiven Studiengang kamen Walter Taubeneder (MdL, Mitglied der AG Tourismus), Prof. Dr. Robert Grebner (THWS-Präsident), Barbara Becker, (MdL und stellvertretende Vorsitzende der AG Tourismus), Dr. Andrea Behr (CSU), Dr. Hermann Kolesch (ehemaliger Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau), Klaus Stöttner (MdL, Vorsitzender AG Tourismus), Prof. Dr. Theo Eberhard, emeritierter Professor für Tourismus an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München, sowie THWS-Vizepräsident Prof. Dr. Achim Förster zusammen.

Als thematische Schwerpunkte des Studiengangs wurden Tourismus, Kulinarik und Kulturwissenschaften festgelegt, wofür drei neue Professuren geschaffen werden sollen. Eingebettet ist der Studiengang in die Internationalisierungsstrategie der THWS. Das Studienangebot soll für überregionale und internationale Studierende, die weltweit in Kulinarik- und Weindestinationen tätig sein wollen, interessant sein, so das Portal "B4B Wirtschaftsleben Mainfranken". Die Lehrstühle sollen zudem international vernetzt werden und es soll inhaltlich nicht nur um den "Wein vom Main" gehen.