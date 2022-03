Das Team von Hauser Exkursionen diskutiert mit seinem Chef Manfred Häupl (links unten), wie sie Unternehmenswerte im Job-Alltag mit Leben füllen.

Hauser Exkursionen setzt bei der Mitarbeiterbindung vor allem auf nichtmaterielle Werte. Wie Geschäftsführer Manfred Häupl damit die Arbeitswelt besser machen will.

Warum mache ich das alles? Diese Frage hat Manfred Häupl in der Corona-Krise geholfen. Die Sinnfrage brachte den Geschäftsführer von Hauser Exkursionen zum Kern des Unternehmens: "Ich möchte die Welt mit unseren Reisen besser machen." Und nicht nur das: Er will diese Philosophie auch im Arbeitsleben umsetzen. Er hat sich die Sinnstiftung seiner Arbeit auf die Fahnen geschrieben. "Gemeinsam mit meinem Team stellen wir Werte und Strukturen auf, um die Zusammenarbeit noch besser zu machen."Mit den 35 Beschäftigten arbeitet er am Kulturdreieck, das Hauser-Werte in den Job-Alltag übertragen soll. "Durch unsere nachhaltige Philosophie haben wir fast alle Mitarbeitende in der Krise halten können", freut sich Häupl. Ein Allheilmittel ist eine sinnhafte Unternehmenskultur nicht, auch er verlor einzelne Kollegen an andere Branchen. Neue Fachkräfte waren aber schnell gefunden: "Sie konnten sich sofort mit unserer Kultur identifizieren."Dabei geht er beim Recruiting jetzt andere Wege: "Vor Corona haben wir vor allem auf die fachliche Qualifikation geachtet, jetzt ist es uns genauso wichtig, dass Bewerber sich mit unseren Werten identifizieren können." Er beobachtet, dass sich durch die klarere Kommunikation der Werte und des Kulturdreiecks bestimmte Charaktere bewerben. Häupl ist sehr zuversichtlich, dass die Neuen sehr gut ins Team passen.Häupl sieht Mitarbeitende in ihrer Ganzheitlichkeit als individuelle Persönlichkeiten, dazu gehören die Diskussion über Sinnfragen, transparente Kommunikation, Wertschätzung und Gerechtigkeit. Die Zeiterfassung wurde bereits optimiert, gerade erarbeitet sein Team, wie Homeoffice auch nach der Pandemie sinnvoll weitergeführt werden kann und welche Arbeitsmethoden künftig überholt werden müssen.