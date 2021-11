Gettyimages / Light Field Studios

Beim Urlaubsanspruch in der Kurzarbeit dürfen Arbeitgeber wertvolle Urlaubszeit kürzen.

Zehntausende Arbeitnehmer wurden und werden in der Corona-Pandemie in Kurzarbeit Null geschickt. Was das für ihren Urlaubsanspruch bedeutet, hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt jetzt endgültig entschieden. Schlechte Nachricht für Kurzarbeiter, die wä