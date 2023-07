Im Rahmen des Mentoring-Programmes laden fvw|TravelTalk Young und Aida Cruises Nachwuchskräfte vom 1. bis zum 4. November zu einer Kreuzfahrt mit der Aida Nova ein. Was Interessierte tun müssen, um dabei zu sein und was die glücklichen Gewinner auf dem Schiff erwartet.

Wenn Ihr ein Teil unserer Youngster-Community werden möchtet, dann meldet Euch einfach bei uns. Schreibt uns einfach eine kurze E-Mail mit Eurer Handynummer an young@fvw-medien.de. Anschließend nehmen wir Euch in unsere WhatsApp-Gruppe auf. Hier tauschen wir Youngster uns aus und bleiben im Kontakt. Falls Ihr Ideen oder Anregungen für unsere Community habt, meldet Euch gern bei uns über WhatsApp oder per E-Mail.

Wer Produkte verkauft, sollte diese im besten Fall auch persönlich kennen. Das gilt insbesondere für das komplexe Kreuzfahrt-Segment. Dank Aida Cruises können sich die Youngster von fvw|TravelTalk Young noch in diesem Jahr ein Bild von der Reederei und dem Ablauf einer Reise machen. Gemeinsam mit dem diesjährigen Mentor Uwe Mohr, Vertriebschef von Aida, darf der Nachwuchs während einer Seminarreise der Aida Nova, einen Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffes der Helios-Klasse werfen.Das Mentoring-Programm im Rahmen von fvw|TravelTalk Young wurde 2022 ins Leben gerufen, um Nachwuchskräften Orientierung in der Branche zu bieten. Während der jeweils sechsmonatigen Mentorenzyklen nehmen erfahrene Touristiker die Branchenneulinge an die Hand, geben ihre Erfahrungen weiter und helfen mit Tipps für den Berufsalltag und die weitere Karriere. Nachdem FTI-Vetriebsdirektor Richard Reindl im Sommer 2022 als erster Mentor ins Rennen ging , haben sich die Initiatoren in diesem Jahr mit Uwe Mohr einen echten Kreuzfahrt-Experten an Bord geholt. Mohr, der bereits seit 2016 bei Aida Cruises den Sales-Bereich verantwortet, punktet mit Branchenwissen und Berufserfahrung.Schon Anfang Mai kündigte Mohr im Interview mit den fvw|TravelTalk-Redakteuren Robin Raksch und Lena-Marie Lübker an , dass er einiges mit den Youngsters geplant hat. Der Höhepunkt ist eine Kreuzfahrt mit Aida, die nun Anfang November stattfinden wird. Am 1. November wird die Aida Nova in Kiel ablegen, mit an Bord werden 22 Youngster sein. Das Ziel der viertägigen Kurzreise ist die dänische Hauptstadt Kopenhagen, wo das Schiff am 4. November anlegt.Während der Überfahrt erfahren die Teilnehmenden nicht nur Wissenswertes über das Produkt selbst, sondern erhalten auch einen Einblick in die Arbeitswelt auf dem Schiff und die verschiedenen Aufgabenbereiche an Bord und an Land. Darüber hinaus stehen den Teilnehmenden alle Aida-Inklusivleistungen zur Verfügung. Dazu gehören Vollpension-Verpflegung, ausgewählte Getränke im Buffet-Restaurant, Fitnessangebote, Sportkurse, Entertainment an Bord sowie ein Landausflug in Kopenhagen. Die Unterbringung erfolgt in Innenkabinen mit Doppelbelegung.Um an der kostenfreien Young-Reise auf der Aida Nova im November teilzunehmen, müssen sich Interessierte auf der Website von fvw|TravelTalk Young bewerben. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im Young-Club. Bewerbungsschluss ist der 30. August 2023. Weitere Informationen zur Reise und zur Teilnahme an der Aktion sind auf der Young-Website zu finden