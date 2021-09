privat

Tamara Behrens, Inhaberin der Reisewelt Behrens, gehört zu den Finalisten der fvw-Aktion Top unter 30.

Wie sind die Gewinner des fvw|TravelTalk-Wettbewerbs Top unter 30 durch die Krise gekommen? Was steht in Zukunft an? Teil 1 der Interview-Serie mit Büroleiterin Tamara Behrens.