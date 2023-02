Die Redakteure Robin Raksch und Lena-Marie Lübker freuen sich gemeinsam mit den Nachwuchs-Touristiker über einen gelungenen Young Future Day.

Auf der Reise- und Caravaning-Messe in Hamburg war auch fvw|TravelTalk Young vertreten. Gemeinsam mit Experten und Partnern diskutierten die Youngsters über die Zukunft der Tourismusbranche und erhielten dabei spannende Impulse für den Job-Einstieg.

Der touristische Nachwuchs ist mit voller Power ins neue Jahr gestartet. Nachdem sich die Youngsters von fvw|TravelTalk zuletzt im November 2022 bei den Counter Days in El Gouna trafen, um über die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche zu sprechen, waren diesmal alle Augen auf die Zukunft gerichtet. Der sogenannte Young Future Day am 8. Februar auf der Reise- und Caravaning-Messe in Hamburg (Oohh) stand ganz im Zeichen der Karriere. Um den 20 angereisten Nachwuchstouristikern bei der beruflichen Orientierung unter die Arme zu greifen, sorgten eine Expertin und drei Veranstalter für wertvollen Input.



Getreu dem Namen "Young Future Day" wurde der Blick gleich zu Beginn der Veranstaltung gen Zukunft gelenkt. Astrid Koch von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) versorgte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines spannenden Impulsvortrages mit allerhand wissenswerten Fakten zur Zukunft der Tourismusbranche. Koch präsentierte die Ergebnisse einer Untersuchung des deutschen Reiseverhaltens und erläuterte Chancen sowie Herausforderungen, die künftig auf Touristiker zukommen werden. Im Fokus standen Themen wie Tourismus-Aktzeptanz und Besucherlenkung.Unter der Federführung der Moderatoren Lena-Marie Lübker und Robin Raksch warfen die Youngsters zudem einen Blick hinter die Kulissen von drei touristischen Unternehmen. David Heidler, Geschäftsführer von Akwaba Afrika, Angela Harde, Head of Product & Operations von Geoplan Reisen, und Benjamin Schmidt, COO von Journaway, gaben interessante Einblicke in die eigene Unternehmensphilosophie, Arbeitsmodelle und Aufstiegschancen in ihren Firmen.Im Anschluss mussten die drei Reiseveranstalter den Youngsters Rede und Antwort stehen – eine Aufgabe, die von den drei Spezialisten mit Bravour erledigt wurde. Der Besuch von fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt, der nicht nur die neugierigen Fragen der Nachwuchstouristiker beantwortete, sondern auch selbst Gesprächsanregung zur zukünftigen Arbeit in der Tourismusbranche lieferte, rundete die Jahresauftaktveranstaltung des Young-Programms ab.Eine ausführliche Berichterstattung zum Event folgt in der nächsten Print-Ausgabe von fvw|TravelTalk, die am 17. Februar 2023 erscheint.