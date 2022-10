privat

Romeo Draghicchio (46) steht der Kroatischen Zentral für Tourismus in Deutschland vor. Er hat sein Büro in Frankfurt.

Romeo Draghicchio wirbt seit vielen Jahren in Deutschland für Urlaub in Kroatien. Der Mann spricht vier Sprachen und – sein Vorname deutet es an – er hat eine Ader für Italien.

Romeo Draghicchio wirbt seit vielen Jahren in Deutschland für Urlaub in Kroatien. Der Mann spricht vier Sprachen und – sein Vorname deutet es an – er hat eine Ader für Italien. Romeo Draghicchio strahlt über das ganze Gesicht, als er die Reporte