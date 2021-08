Auszubildende, Studierende und Berufseinsteigerinnen und -einsteiger bis 27 Jahre können sich für das DRV-Programm bewerben.

Touristische Nachwuchskräfte können sich ab sofort für das Nachwuchsprogramm auf der DRV-Jahrestagung in Griechenland bewerben.

Corona-Folgen an Hochschulen Studierende lassen sich nicht abschrecken

Der Deutsche Reiseverband (DRV) lädt Auszubildende, Studierende und Berufseinsteigerinnen und -einsteiger bis 27 Jahre zu seinem Branchentreffen an der griechischen Küste ein. Für junge Talente im Tourismus biete sich bei der DRV-Jahrestagung vom 28. bis 31. Oktober eine gute Gelegenheit, wichtige Kontakte in der Branche zu knüpfen und die Veranstaltung mit ihren Beiträgen zu bereichern, so der Verband.Für die ausgewählten Young Talents ist die Teilnahme an der Jahrestagung inklusive An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung und die Teilnahme an allen Abendveranstaltungen und einem Zielgebietsworkshop kostenfrei.Darüber hinaus erhalten die Nachwuchstalente die Möglichkeit, sich über aktuelle Branchenthemen zu informieren und mitzudiskutieren sowie ein persönliches Netzwerk aufzubauen und zu pflegen."In einer Zeit, in der der Fachkräftemangel erneut zur zentralen Herausforderung für die Reisewirtschaft zu werden droht, freuen wir uns riesig, engagierte junge Menschen auf unserer Jahrestagung begrüßen zu dürfen, und sind auf die Einschätzungen der Young Talents gespannt", sagt DRV-Präsident Norbert Fiebig.Für die Teilnahme am Young-Talents-Programm müssen Interessierte ein maximal 90-sekündiges Video im Stil einer Instagram-Story einreichen und sollen als Influencer für eine Karriere in der Reisewirtschaft werben. Alle Informationen und das Bewerbungsformular finden sie hier