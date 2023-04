Worauf achten am Anfang der Karriere? Wichtige Tipps gibt es am 20. April um 11 Uhr auf dem Counter Place.

Niemals die Einstellungen bei Instagram unterschätzen und als Bewerber ruhig auch etwas fordern – in unserer ersten Folge des Counter-Place-Formats "Experten-Talk – Ihr fragt, wir antworten" am 20. April um 11 Uhr, geht es um das Thema Karrierestart.



Gemeinsam mit fvw|TravelTalk-Redakteurin Rabea Fieguth geben die Gäste der Sendung(Stepstone),, (For Family Reisen) und(Journaway) Tipps, wie es mit der Karriere in der Touristik funktionieren kann.Sophia Krekel ist Vollprofi in ihrem Fach und gibt wertvolle und auch überraschende Tipps mit auf den Weg. Young Professionel Svenja Fiestelmann hat einen erfolgreichen Karrierestart hingelegt und sich in kürzester Zeit bei Reiseveranstalter For Family Reisen von der Auszubildenden zur Service-&-Quality-Managerin mit Verantwortung hochgearbeitet.Und Dejana Dodos, Teamleader Produktmanagement bei Rundreisen-Spezialist Journaway erzählt, warum das Unternehmen bei Berufseinsteigern vor allem auf die Persönlichkeit setzt und gerade jungen Leuten gute Aufstiegschancen bietet. Während der Sendung werden auch Fragen aus der Young-Community von fvw|TravelTalk beantwortet, Sophia Krekel von Stepstone verrät etwa, wie wichtig es wirklich ist im Lebenslauf Hobbies anzugeben und was Bewerber unbedingt sein lassen sollten. Hier geht's zur Anmeldung.