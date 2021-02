Suzanne Neufang

Der internationale Geschäftsreisen-Verband GBTA bekommt mit Suzanne Neufang eine neue Geschäftsführerin. Die erfahrene Managerin folgt auf Interims-Chef Dave Hilfman.

Neufang konnte sich laut Verband gegen 130 Mitbewerber und -bewerberinnen durchsetzen. Sie übernimmt ihr neues Amt am 24. Februar. Leicht dürfte ihre Aufgabe als neue Chefin der Global Business Travel Association (GBTA) nicht werden. Schließlich bekommt auch der internationale Geschäftsreisen-Verband die aktuelle Corona-Krise zu spüren und verzeichnet auch infolge ausgefallener Konferenzen und Tagungen hohe Einnahmeverluste.Hinzu kommt die Nachwehen um den Abgang ihres Vor-Vorgängers Scott Solombrino. Der musste vergangenen Sommer seinen Hut nehmen, nachdem ihm Mitarbeiter des Verbands anonym massive Diskriminierung und die Übernachtung in Luxushotels auf Kosten des Geschäftsreisen-Verbands vorgeworfen haben. Solombrino selbst hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen, musste sich gleichwohl von seinem Posten als GBTA-Chef zurückziehen. Dem Verband selbst war damals Intransparenz vorgeworfen worden.So hat Neufang bei ihrer Berufung auch als Ziel ausgerufen, dass die GBTA aus der Corona-Pandemie als eine "gesündere, deutlich transparentere Vereinigung mit einer größtmöglichen internationalen Ausrichtung und Basis" hervorgehe. Mit Neufang übernimmt jedenfalls eine speziell auch in der Geschäftsreisebranche erfahrene Managerin die GBTA-Führung. Sie leitete unter anderem das Amerika-Geschäft von HRS und arbeitete zehn Jahre in Führungspositionen für GDS-Betreiber Sabre. Zudem war sie für den Software-Konzern Intuit als Chief Marketing Officer tätig.Auch in der Verbandsarbeit kennt sich Neufang aus. So war sie mehrere Jahre für den einstigen GBTA-Konkurrenzverband Acte tätig, unter anderem 2012 kurz als Interimsgeschäftsführerin. Die Acte hat sich unter dem Eindruck der Corona-Pandemie mittlerweile aufgelöst. Die Vermögenswerte wurde Ende 2020 von der GBTA übernommen. Neufang selbst ist bereits seit 2005 Mitglied bei der GBTA.