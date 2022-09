Insel Mainau/Tobias Mayer

Jürgen Schmude ist Professor an der LMU München und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT).

In der Reisebranche mangelt es an Nachwuchs. Nicht zuletzt die Pandemie hat den Nachfrage-Boom nach Tourismus-Studiengängen ausgebremst. Professor Jürgen Schmude von der LMU München erklärt, warum er trotz der gesunkenen Zahl an Studierenden optimistisch in die Zukunft blickt.

