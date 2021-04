Schwierige Zeiten für den Nachwuchs: Durch die Pandemie rutschte die Zahl der neuen Azubis auf ein historisches Tief.

Jetzt ist es amtlich: Die Corona-Krise sorgte in der Touristik für einen nie dagewesenen Rückgang an neuen Auszubildenden. Auch für 2021 sieht es düster aus. Dabei gibt es neue Anreize auszubilden.

Mehr dazu

Mehr dazu Projekt Azubis drehen Film für Reisebüros

Bund: Förderprogramm bietet mehr Zuschüsse Ausbildungsprämie: Betriebe, die im neuen Ausbildungsjahr 2021 genauso viele Ausbildungsplätze besetzen wie in den drei Vorjahren, erhalten für jeden neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrag 4000 Euro. Voraussetzungen sind hohe Umsatzeinbußen durch Corona oder wenigstens ein Monat Kurzarbeit. Bekamen bislang nur kleine und mittelständische Betriebe die Prämie, sind jetzt auch Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten förderberechtigt.

Ausbildungsplatzprämie: Wer sein Angebot an Lehrstellen im Vergleich zu den drei Vorjahren anhebt, erhält für jeden zusätzlichen Ausbildungsvertrag eine Prämie von 6000 Euro. Es gelten die gleichen Voraussetzungen wie bei der Ausbildungsprämie.

Sonderzuschuss: Kleinstbetriebe mit bis zu vier Mitarbeitern, die im zweiten Lockdown ihr normales Geschäft weitgehend einstellen mussten, bekommen pauschal 1 000 Euro, wenn sie ihre Ausbildungstätigkeit für mindestens 30 Tage fortgesetzt haben.

Übernahmeprämie: Wer bis Ende 2021 Auszubildende aus einem Insolvenzfall auch bei pandemiebedingter Kündigung oder bei Abschluss eines Auflösungsvertrags unterstützt, bekommt pro übernommenem Azubi 6000 Euro.

Gehaltszuschuss: Unternehmen, die ihre Auszubildenden trotz Corona-Belastungen weiter ausbilden, erhalten 75 Prozent der Brutto-Ausbildungsvergütung für jeden Monat, in dem der Arbeitsausfall mindestens 50 Prozent beträgt. Die Azubis dürfen nicht von Kurzarbeit betroffen sein. Neu ist, dass künftig auch Zuschüsse zur Vergütung der Ausbilderin oder des Ausbilders gezahlt werden können, wenn diese nicht in Kurzarbeit gehen.

Prüfungskurse: Künftig werden für pandemiebetroffene Unternehmen die Kosten für externe Abschlussprüfungsvorbereitungskurse für Auszubildende zur Hälfte bezuschusst– maximal mit 500 Euro.

Mehr dazu

Mehr dazu Mit Ausbildungsplatzbörse DRV überarbeitet Plattform für Azubis

Der Nachwuchs bleibt in der Pandemie zunehmend auf der Strecke. Im Vergleich zu 2019 ging die Zahl aller neuen Ausbildungsverträge 2020 branchenübergreifend um neun Prozent zurück. Ein Minus, von dem die Touristik nur träumen kann: Die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge für angehende Tourismuskaufleute rauschte um 62 Prozent in den Keller. Im Vergleich zu 2019 ein Verlust von mehr als 1000 Reisebüro-Azubis, so die Statistik des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).Dieser Rückgang sei "mehr als nur besorgniserregend", sagt Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV). Je länger der Lockdown andauere und von touristischen Reisen abgeraten werde, umso prekärer werde die Situation für die Auszubildenden. Viele Unternehmen kämpfen derzeit um ihre Existenz. "In dieser Lage fällt es ihnen verständlicherweise schwer, für die nächsten drei Jahre Verantwortung für einen jungen Menschen zu übernehmen und eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung anbieten zu können", erklärt Fiebig.Für den Azubi-Jahrgang 2021 sieht es entsprechend düster aus. Reisebüros und Veranstalter warten ab, FTI und TUI wollen sich noch nicht konkret äußern. DER Touristik kündigt bereits jetzt an, diesen Sommer "ausnahmsweise" keine Auszubildenden einzustellen. Im Konzern hoffe man aber, dass die Entwicklung es 2022 wieder zulasse.Es droht ein Corona-Jahrgang, den nicht nur Arbeitsminister Hubertus Heil dringend verhindern will. Er appelliert seit Monaten an die Wirtschaft, auch in der Corona-Krise auszubilden, um zukünftigen Fachkräftemangel zu umgehen. Das Bundesförderprogramm "Ausbildungsplätze sichern" wurde aufgestockt. Damit gebe es für die neuen Azubis 2021 mehr Förderungsmöglichkeiten, die Prämien für ausbildende Unternehmen wurden verdoppelt.Ob solche Prämien das Ruder herumreißen könnten, ist allerdings fraglich. "Eine Prämie wird die Situation nicht grundlegend verbessern", ist DRV-Präsident Fiebig überzeugt. Stattdessen brauche die Reisewirtschaft neue Perspektiven und eine verlässliche Öffnungsstrategie. Fiebig: "Nur wenn Unternehmen wissen, wann und wie sie wieder arbeiten dürfen, können sie sich ernsthaft Gedanken darüber machen, wieder auszubilden."Darüber hinaus fordert die Allianz selbständiger Reiseunternehmen (ASR) konkrete Nachbesserungen am Bundesprogramm: Unternehmen sollten den Zuschuss zur Ausbildungsvergütung auch nachträglich beantragen können, und die Übernahme von Fort- und Weiterbildungskosten durch den Staat müsse vereinfacht werden. "Weiterbildungskonten für berufliche Weiterbildung sind die effektivste Lösung für Auszubildende, um die Krisenzeit zu überbrücken", findet Berufsschullehrer und ASR-Bildungsexperte Dirk Aufermann.Nicht wenige angehende Tourismuskaufleute machen sich Sorgen um ihren Job. "Viele Auszubildende müssen damit rechnen, bei anhaltender Buchungslage ihre Ausbildung nicht regulär beenden zu können", befürchtet Bildungsexperte Aufermann. Er fordert für alle dualen Auszubildenden im zweiten und dritten Lehrjahr eine Garantie, die Abschlussprüfung ablegen zu können, auch wenn das ausbildende Unternehmen nicht mehr existiere. Dafür müssten die IHK-Verantwortlichen allerdings noch flexibler werden. Aufermann: "Dies ist ein entscheidender Schritt, um den Nachwuchs in der Branche halten zu können."Der ASR befürchtet, dass sogar die wirtschaftliche Erholung der Touristik durch den Mangel an Fachkräften bedroht werden könnte. Anfang des Jahres hätten sich zahlreiche Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen von langjährigen Mitarbeitern getrennt, viele Fachkräfte hätten sich umorientiert und stünden der Branche nicht mehr zur Verfügung."Corona ist der letzte Weckruf für die Branche", sagt Professor Marco A. Gardini, zweiter Vorsitzender des Bayerischen Zentrums für Tourismus. Nicht für alles, was in der Vergangenheit versäumt wurde, dürfe die Pandemie als Ausrede herhalten. Die Lage auf dem touristischen Ausbildungsmarkt sei schon seit Jahren angespannt. Und während andere Branchen längst mit professionellem Personalmanagement um die Herzen und Köpfe der besten Mitarbeiter kämpfen, stünden hier weite Teile der Tourismusbranche ganz am Anfang. "Das Arbeitgeberimage der Branche ist betrüblich", urteilt Gardini.Erschwerend kommen die demografische Entwicklung, der Trend zum Studium und die Abwanderung von Fachkräften in andere, besser bezahlte Branchen hinzu. "Das Ausmaß des akademischen Brain Drain unserer Branche ist erschreckend", findet der Professor. Umfragen belegen, dass rund 40 Prozent der Tourismusabsolventen ihren Job in anderen Branchen finden. Touristiker müssten ihre Personalarbeit endlich systematischer angehen. "Hier und heute ist ein guter Moment, sich als Branche und als Arbeitgeber neu zu erfinden."